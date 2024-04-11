Российские военные сегодня нанесли очередной комбинированный удар по военным, промышленным и энергетическим объектам киевского режима в разных областях Украины.
Российские «Кинжалы» ударили по энергообъектам Украины
Комментарии
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Владимир
Не подстанции надо бомбить, а ГЭС и теплостанции, а также линии электропередач.
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16 час.
АС
Анатолий Страшко
Владимир, спасибо. Обязательно учтём. Что ещё?
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15 час.
Александр Чумак
"Цыган знает, что кобыле делает?!!!" - - хочет "е.....т, а хочет - едет!!!"👍😂🤣👌🤠😎.
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14 час.
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