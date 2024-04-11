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Несекретные материалы

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Российские «Кинжалы» ударили по энергообъектам Украины

Российские «Кинжалы» ударили по энергообъектам Украины

Российские военные сегодня нанесли очередной комбинированный удар по военным, промышленным и энергетическим объектам киевского режима в разных областях Украины.

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Комментарии
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Владимир
Не подстанции надо бомбить, а ГЭС и теплостанции, а также линии электропередач.
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16 час.
АС
Анатолий Страшко
Владимир, спасибо. Обязательно учтём. Что ещё?
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15 час.
Александр Чумак
&quot;Цыган знает, что кобыле делает?!!!&quot;  - - хочет &quot;е.....т, а хочет - едет!!!&quot;👍😂🤣👌🤠😎.
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14 час.

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