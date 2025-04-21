Удары по «узлам»: Россия готовится к новому этапу СВО с прицелом на логистику противника Ирина ВальковаС окончанием моратория на удары по критической инфраструктуре Украины российская военная стратегия, похоже, вступает в новую фазу.
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