Сечин: доля расчетов в юанях между Россией и КНР достигла 90%

Давление на Китай и Россию со стороны западных стран стало стимулом к развитию собственных региональных рынков Москвы и Пекина, сказал ответственный секретарь комиссии при президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности, главный исполнительный директор ПАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин.