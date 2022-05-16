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Погба не намерен вступать в переговоры с «Ман Сити». Сегодня встреча с «Юве», контакты с «ПСЖ» уже были

Поль Погба не перейдет в «Манчестер Сити» из «Манчестер Юнайтед». Как пишет журналист Фабрицио Романо, в данный момент французский полузащитник не собирается вступать в переговоры с «Манчестер Сити».

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