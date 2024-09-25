Московский делюкс: дорого и еще дороже

Ни высокая ключевая ставка, ни перипетии ипотечного рынка, ни выход целого ряда новых проектов — ничто не помешало столичному квадратному метру класса делюкс вырасти в цене и перевалить за отметку 2,5 млн рублей.
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