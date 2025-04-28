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В Челябинске прошёл образовательный фестиваль ростовых кукол «Маскотология»

В Челябинске прошёл образовательный фестиваль ростовых кукол «Маскотология»

В преддверии 50-летия Уральского Социально-Экономического института и в рамках образовательной программы, студенты направления «Реклама и связи с общественностью», под руководством главного специалиста информационной группы исполкома Челябинского регионального отделения партии «Единая Россия», старшего преподавателя кафедры экономики Уральского социально-экономического института Станислава Артишевского организовали фестиваль маскотовС приветственными словами к зрителям и организаторам выступила Директор Уральского Социально-Экономическом института, кандидат экономических наук, доцент Ирина Нестеренко.

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