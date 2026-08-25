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FiNE NEWS

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Додон заявил о подготовке Молдовы к присоединению к Румынии через назначение иностранцев в правительство

Президент Молдовы Майя Санду и правящая партия «Действие и солидарность» проводят политику, которая, по мнению экс-президента Игоря Додона, направлена на подготовку молдавского общества к возможному присоединению к Румынии.

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