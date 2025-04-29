Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Виновник ДТП, в результате которого погиб малолетний пешеход, арестован по решению суда Сотрудники МВД по ДНР возбудили уголовное дело в отношении водителя 1980 г.
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Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Виновник ДТП, в результате которого погиб малолетний пешеход, арестован по решению суда Сотрудники МВД по ДНР возбудили уголовное дело в отношении водителя 1980 г.
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