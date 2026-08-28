Глава МИД Польши Сикорский: Европе не стоит торопиться с диалогом с Россией по Украине

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в статье для журнала Economist высказался против преждевременного начала переговоров Европы с Россией по ситуации в Украине.
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