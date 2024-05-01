Чистый четверг: приметы, запреты и обряды, связанные с этим праздником АнастасияЧистый четверг, предшествующий Пасхе, насыщен традициями и обрядами, помогающими христианам глубже проникнуться духом этого светлого религиозного праздника.
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