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Царьград

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Turkstat сообщил о снижении инфляции в Турции до 31,51% в августе

Turkstat сообщил о снижении инфляции в Турции до 31,51% в августе

В августе Турция отметила замедление инфляции до 31,51% в годовом выражении, сообщило Turkstat. Цены на продукты питания и услуги снизились, тогда как стоимость алкоголя и транспорта выросла.

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