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Кардиолог Морякова: прыжок с парашютом может спровоцировать проблемы с сердцем

Кардиолог Морякова: прыжок с парашютом может спровоцировать проблемы с сердцем

Кардиолог Юлия Морякова рассказала, как экстремальные прыжки, например, с моста на веревке или с парашютом, могут повлиять на сердце и кому такие нагрузки могут быть опасны.

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