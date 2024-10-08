Блог частного и...
Брокерский счет
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Блог частного инвестора

1 подписчик

Судья в США обязал Google открыть свой магазин приложений для конкурентов

Судья в США обязал Google открыть свой магазин приложений для конкурентов

Судья в США обязал Google открыть магазин приложений Google Play для конкурентов, сообщает BBC. Федеральный судья США постановил, что Google должна разрешить размещать приложения для Android, созданные конкурирующими технологическими фирмами, в своем магазине приложений Google Play в течение трех лет, начиная со следующего месяца.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх