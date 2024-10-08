Судья в США обязал Google открыть свой магазин приложений для конкурентов

Судья в США обязал Google открыть магазин приложений Google Play для конкурентов, сообщает BBC. Федеральный судья США постановил, что Google должна разрешить размещать приложения для Android, созданные конкурирующими технологическими фирмами, в своем магазине приложений Google Play в течение трех лет, начиная со следующего месяца.