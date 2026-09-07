Ученые предложили отказаться от стандарта времени из-за ускорения вращения Земли

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Ученые предложили отказаться от глобального стандарта времени, который до сих пор считался надежным, как часы.
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