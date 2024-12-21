SEC обвинила Tai Mo Shan Limited в введении в заблуждение относительно Terra USD (UST)

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) инициировала судебный иск против Tai Mo Shan Limited, филиала Jump Crypto Holdings LLC, по обвинению в обмане инвесторов относительно надежности алгоритмического стейблкоина Terra USD (UST).
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