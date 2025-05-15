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Орнитолог Мишин: вороны становятся агрессивными из-за защиты своих птенцов

Орнитолог Мишин: вороны становятся агрессивными из-за защиты своих птенцов

В Москве накануне подростка атаковала ворона, оставив ему несколько ссадин. Обычно пернатые нападают на людей, а если это и происходит, то из-за периода гнездования и попытки защитить птенцов, объяснил орнитолог парка "Сокольники" Вадим Мишин.

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