Орнитолог Мишин: вороны становятся агрессивными из-за защиты своих птенцов

В Москве накануне подростка атаковала ворона, оставив ему несколько ссадин. Обычно пернатые нападают на людей, а если это и происходит, то из-за периода гнездования и попытки защитить птенцов, объяснил орнитолог парка "Сокольники" Вадим Мишин.
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