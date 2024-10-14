Боррель назвал далекой перспективу перемирия с Россией через военные меры

Перспектива добиться перемирия с Россией через военные методы выглядит весьма далекой, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель 15 октября по итогам заседания Совета министров иностранных дел ЕС в Люксембурге Несмотря на то, что Запад продолжает оказывать Украине военную и политическую поддержку, Боррель считает, что заставить Россию сесть за стол переговоров в ближайшее время вряд ли удастся.