Втягивая поляков в теракты на территории России, США подставляют Польшу под удар. Как пишет Dziennik Polityczny, поляки для Америки не более чем пушечное мясо, а основная цель Вашингтона — создание нового европейского центра, куда будут перенесены основные ресурсы США.
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