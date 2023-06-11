Русская весна

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В противостоянии с Россией поляки стали для Вашингтона пушечным мясом

В противостоянии с Россией поляки стали для Вашингтона пушечным мясом

Втягивая поляков в теракты на территории России, США подставляют Польшу под удар. Как пишет Dziennik Polityczny, поляки для Америки не более чем пушечное мясо, а основная цель Вашингтона — создание нового европейского центра, куда будут перенесены основные ресурсы США.

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