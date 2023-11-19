Выдвинуться кандидатом в президенты решил бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин), который в настоящее время пребывает в СИЗО — он был арестован в июле по делу об экстремизме.
РБК: Стрелков выдвигается в президенты
Комментарии
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J
Jubar
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16 час.
Александр Бабин
Это наглость или скорее всего дурость. на Донбассе обкакался а сейчас в президенты метит да дурости человеческой нет предела
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15 час.
Махамбет Толеугазин
... Гиркин, мутный фраер ок ... ему веры нет ...
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9 час.
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