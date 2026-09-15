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Хакеры взломали аккаунт Минэкономики Перу ради фейкового токена

Хакеры взломали аккаунт Минэкономики Перу ради фейкового токена

Аккаунт Министерства экономики и финансов Перу в социальной сети X оказался взломан. Злоумышленники использовали официальную страницу ведомства для продвижения криптовалютного мошенничества и публикации сообщений о якобы государственном токене.

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