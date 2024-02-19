Uber списал с екатеринбурженки более ста рублей за пять минут ожидания. Скрин

С жительницы Екатеринбурга списали 102 рубля за пять минут ожидания после поездки на такси Uber. При этом в приложении перевозчика указано, что цена за минуту ожидания по тарифу UberХ не может превышать девяти рублей (без учета повышенного спроса).
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