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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

Uber списал с екатеринбурженки более ста рублей за пять минут ожидания. Скрин

С жительницы Екатеринбурга списали 102 рубля за пять минут ожидания после поездки на такси Uber. При этом в приложении перевозчика указано, что цена за минуту ожидания по тарифу UberХ не может превышать девяти рублей (без учета повышенного спроса).

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