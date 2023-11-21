В ЮАР отозван посол Израиля для консультаций на фоне последних заявлений

Официальный представитель МИД Израиля Лиор Хайят заявил, что посол Израиля в Южно-Африканской Республике был отозван для проведения консультаций в Иерусалиме в связи с последними заявлениями из этой страны.
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