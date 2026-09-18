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Журнал «Профиль»

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Повышение тарифов на транзит российского зерна одобрил Сейм Латвии

Повышение тарифов на транзит российского зерна одобрил Сейм Латвии

До конца года в Латвии запускается ускоренный пересмотр платы за железнодорожную инфраструктуру для транзитных перевозок российского зерна.

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