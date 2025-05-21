Какие трассы ремонтируют в Крыму и во сколько обойдётся строительство новых дорог

На ямочный ремонт и обновление дорожной разметки Крымавтодору направлен миллиард рублей. Какие трассы ремонтируют на полуострове, где машины поедут как по маслу, и во сколько обойдётся строительство новых? ПО ЗАЩИЩЁННЫМ СТАТЬЯМ Крымавтодор получил миллиард рублей на устранение дефектов покрытия и очистку придорожных полос.