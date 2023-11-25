В Казани ограбили киоск с электронками

В Казани произошла кража на улице Чуйкова, 6б. Кадры преступления прислали в нашу редакцию. Неизвестные похитили электронные сигареты из киоска, который находится на перекрестке улиц Чуйкова и Бондаренко.
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