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«Вызывает недоумение»: посольство России указало на равнодушие властей США после видео с расправой над военными РФ

«Вызывает недоумение»: посольство России указало на равнодушие властей США после видео с расправой над военными РФ

Равнодушная реакция американских властей на подтверждение видеоматериала с хладнокровным убийством украинскими боевиками российских военнопленных свидетельствует о предвзятом отношении Вашингтона к конфликту на Украине, заявили в посольстве РФ.

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