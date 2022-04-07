«Вызывает недоумение»: посольство России указало на равнодушие властей США после видео с расправой над военными РФ

Равнодушная реакция американских властей на подтверждение видеоматериала с хладнокровным убийством украинскими боевиками российских военнопленных свидетельствует о предвзятом отношении Вашингтона к конфликту на Украине, заявили в посольстве РФ.
Равнодушная реакция американских властей на подтверждение видеоматериала с хладнокровным убийством украинскими боевиками российских военнопленных свидетельствует о предвзятом отношении Вашингтона к конфликту на Украине, заявили в посольстве РФ.
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