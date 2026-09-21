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Мнение: «Когда США выгодно они снимают санкции», – Юрий Светов

Мнение: «Когда США выгодно они снимают санкции», – Юрий Светов

Политолог и журналист Юрий Светов в программе «Мнение» заявил, что прекращение атак ВСУ на топливную инфраструктуру России нужно президенту США Дональду Трампу в преддверии выборов в конгресс.

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