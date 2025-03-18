Не сдержалась: Кейт Миддлтон призналась, что она думает о модной «щетине» принца Уильяма

Принцесса выдала свои подлинные чувства. Кейт Миддлтон намекнула, что ей не нравится, как сейчас выглядит Уильям LEGION-MEDIAКейт Миддлтон появилась вчера в казармах ирландских гвардейцев по случаю Дня святого Патрика, считающегося в Ирландии национальным праздником.