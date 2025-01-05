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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Овечкин о 872-м голе в НХЛ: «Мне повезло. Было несколько отскоков, вратарь промахнулся мимо шайбы»

Капитан «Вашингтона» забил гол в матче с «Рейнджерс» (7:4). — Расскажите о том, как забили гол в ворота «Рейнджерс».

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