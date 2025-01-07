Президент Украины Владимир Зеленский превратился в посмешище и потеряет себя из-за кокаина. Об этом заявил «Шаман» Джейкоб Ченсли, участвовавший в штурме Капитолия 6 января 2021 года, в беседе с РИА Новости.
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