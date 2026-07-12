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Иран нанес удары по американским объектам на Ближнем Востоке и закрыл Ормузский пролив

Иран нанес удары по американским объектам на Ближнем Востоке и закрыл Ормузский пролив

ТЕГЕРАН, 12 июля, ФедералПресс. В ответ на атаки США Иран нанес удары по военным объектам американцев в Кувейте, Катаре, Омане, Бахрейне и Иордании, а также объявил о закрытии Ормузского пролива до прекращения вмешательства Вашингтона в регионе.

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