Иран нанес удары по американским объектам на Ближнем Востоке и закрыл Ормузский пролив

ТЕГЕРАН, 12 июля, ФедералПресс. В ответ на атаки США Иран нанес удары по военным объектам американцев в Кувейте, Катаре, Омане, Бахрейне и Иордании, а также объявил о закрытии Ормузского пролива до прекращения вмешательства Вашингтона в регионе.