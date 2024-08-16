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Сосредоточение сил: российские войска собирают ударную группировку

Сосредоточение сил: российские войска собирают ударную группировку

В ключевых точках Курской области стоят блок-посты, по дорогам перемещается много военной техники.

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