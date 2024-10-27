NYP: американцы все чаще подписывают NDA перед интимными отношениями

Это договор о неразглашении деталей интимной жизни между партнерами. Он получил популярность не только у представителей селебрити, но и среди рядовых гражданThe New York Post со ссылкой на данные опроса сообщает, что каждый третий американец не против подписать NDA.
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