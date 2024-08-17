Намедни в наш МИД была вызвана послиха Италии, некая Чечилия Пиччони. Сеньоре послихе в связи в незаконным проникновением дурналистов итальянской телерадиокомпании в Курскую область был выражен решительный протест, да.
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