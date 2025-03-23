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Царьград

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Большой войны не избежать. В Европе уже не скрывают планов против России

Большой войны не избежать. В Европе уже не скрывают планов против России

В Европе перестали скрывать планы против России. Враги Москвы готовят очередную подставу. Кажется, большой войны не избежать.

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