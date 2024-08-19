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Адвокат Ефремова опроверг сообщения о досрочном выходе актера из тюрьмы

Адвокат Ефремова опроверг сообщения о досрочном выходе актера из тюрьмы

Актер Михаил Ефремов вряд ли выйдет на свободу досрочно. Об этом «Известиям» заявил адвокат артиста. По информации издания, в настоящее время идет подготовка медицинских справок для подачи заявления на условно-досрочное освобождение, однако в декабре его не, вероятнее всего, не выпустят.

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