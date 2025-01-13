Товарооборот России и Китая по итогам 2024 года вырос до рекордных значений Товарооборот между РФ и КНР продолжает расти, устанавливая новые рекорды.
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Товарооборот России и Китая по итогам 2024 года вырос до рекордных значений Товарооборот между РФ и КНР продолжает расти, устанавливая новые рекорды.
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