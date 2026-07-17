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Царьград

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Львова-Белова внедрит инклюзию для детей с особенностями в школах

Львова-Белова внедрит инклюзию для детей с особенностями в школах

Мария Львова-Белова, уполномоченный по правам ребенка в РФ, заявила о необходимости внедрения инклюзивных классов и развития школ-интернатов для детей с особыми потребностями на IV Уральском форуме женщин "Создавая жизнь".

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