Львова-Белова внедрит инклюзию для детей с особенностями в школах

Мария Львова-Белова, уполномоченный по правам ребенка в РФ, заявила о необходимости внедрения инклюзивных классов и развития школ-интернатов для детей с особыми потребностями на IV Уральском форуме женщин "Создавая жизнь".
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