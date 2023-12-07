Такер Карлсон: Глава Пентагона угрожал конгрессменам из-за помощи Киеву

Шеф Пентагона Ллойд Остин открыто угрожал американским конгрессменам тем, что их близкие родственники будут отправлены на Украину, если они не поддержат запрос президента Соединенных Штатов Джо Байдена о помощи Киеву.
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