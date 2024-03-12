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«Беременная жена — это Алена»: СМИ сообщили о переменах в личной жизни Билана

«Беременная жена — это Алена»: СМИ сообщили о переменах в личной жизни Билана

Источник утверждает, что певец скоро впервые станет отцом. Дима Билан Социальные сетиДима Билан пару лет назад заявил о планах создать семью и стать отцом, но предупредил, что будет скрывать от публики подробности личной жизни.

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