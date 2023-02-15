В Краснодаре уволили водителя автобуса, который выгнал ребёнка из транспорта

После проведения всех проверок в Краснодаре уволили водителя, который выгнал из автобуса ребёнка. Об этом рассказала депутат Гордумы краевой столицы Галина Ермакова, она ранее направила запрос в органы исполнительной власти, отвечающие за организацию перевозок пассажиров общественным транспортом, по разъяснению сложившейся ситуации.