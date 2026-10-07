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FiNE NEWS

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Южная Корея покорила космос: «Нури» унесла ввысь 15 спутников за один раз!

Представьте: одна ракета, один старт — и сразу 15 спутников на орбите! Вчера Южная Корея доказала, что она не просто играет в космические игры, а серьезно в них вкладывается.

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