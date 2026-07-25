Фернандо Алонсо вынес вердикт обновлённой машине Aston Martin

Фернандо Алонсо вынес вердикт обновлённой машине Aston MartinОткрытый источникДвукратный чемпион мира Формулы 1 Фернандо Алонсо подвёл первые пятничных тренировок Гран При Венгрии, где Aston Martin впервые вывела на трассу масштабно обновлённую машину.
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