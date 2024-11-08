Иномарка сгорела вместе с гаражом в карельском поселке

Деревянный гараж вспыхнул в Летнереченском, спасти строение и автомобиль не смогли Вечером 7 ноября на пульт Единой службы спасения-01 Беломорского района поступило сообщение о том, что в поселке Летнереченский на улице Советской горит деревянный гараж.