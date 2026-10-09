Санду подняла вопрос объединения Молдавии и Румынии якобы ради безопасности

Майя Санду заявила, что объединение Молдавии с Румынией могло бы укрепить безопасность страны. Однако президент признала, что для такого шага необходима поддержка значительной части населения.
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