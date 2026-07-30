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Сборная Англии – самое вероятное следующее место работы Хау. «МЮ» – 2-й, «Сити» и «Тоттенхэм» – в топ-5

Букмекеры назвали следующее возможное место работы Эдди Хау. Ранее стало известно, что главный тренер «Ньюкасла» уйдет из клуба в ближайшие дни.

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