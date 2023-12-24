Санкции, говорите? Германия начала поставлять яйца в Россию, но есть нюанс

СМ Сергей Метельков Сначало гречка, потом сахар! Какой следующий продукт на очереди? Речь идёт не о нехватки её, а о всеобщем диком подорожании её! Красиво трижды уже стрелки переводят с ног на голову!

ВЧ Владимир Черноморский Так не понятно, а как тогда идёт программа импортазамещения, одни слова только с выступлений Президента ?!, для чего говорить неправду тогда. Кур уже Российских не осталось, на юг улетели