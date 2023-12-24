Германия неожиданно начала поставлять куриные яйца в Россию. Первые 576 тысяч штук продукции поступили на территорию нашей страны.
Санкции, говорите? Германия начала поставлять яйца в Россию, но есть нюанс
Комментарии
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СМ
Сергей Метельков
Сначало гречка, потом сахар! Какой следующий продукт на очереди? Речь идёт не о нехватки её, а о всеобщем диком подорожании её! Красиво трижды уже стрелки переводят с ног на голову!
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2 час.
ВЧ
Владимир Черноморский
Так не понятно, а как тогда идёт программа импортазамещения, одни слова только с выступлений Президента ?!, для чего говорить неправду тогда. Кур уже Российских не осталось, на юг улетели
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1 час.
ОТ
Олег Тимофеев
Не удевлен с яйцами а как в Россию еще заразу завозить? А тут готовый кантейнер для перевозки.
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36 мин.
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