БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Украина готовится к «новому ледниковому периоду»

Украина готовится к «новому ледниковому периоду»

Осенью сотрудникам офиса Президента и членам правительства есть над чем поломать голову. Пожалуй, самым сложным вопросом для Украины в ближайшие месяцы станет энергетическая проблема.

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Комментарии
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М
ММ
&quot; в ходе российских бомбардировок было разрушено до трети энергосистемы страны, в том числе распределительные сети, восстановить которые удалось лишь частично: - По нашей оценке, сеть &quot;Укрэнерго&quot; имеет примерно 70–80% пропускной способности от того, что было в прошлом году…&quot;- ПЛОХО НАШИ ПОРАБОТАЛИ! Должно быть НОЛЬ!
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