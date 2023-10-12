Украина готовится к «новому ледниковому периоду»

М

ММ

" в ходе российских бомбардировок было разрушено до трети энергосистемы страны, в том числе распределительные сети, восстановить которые удалось лишь частично: - По нашей оценке, сеть "Укрэнерго" имеет примерно 70–80% пропускной способности от того, что было в прошлом году…"- ПЛОХО НАШИ ПОРАБОТАЛИ! Должно быть НОЛЬ!