Осенью сотрудникам офиса Президента и членам правительства есть над чем поломать голову. Пожалуй, самым сложным вопросом для Украины в ближайшие месяцы станет энергетическая проблема.
Украина готовится к «новому ледниковому периоду»
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
М
ММ
" в ходе российских бомбардировок было разрушено до трети энергосистемы страны, в том числе распределительные сети, восстановить которые удалось лишь частично: - По нашей оценке, сеть "Укрэнерго" имеет примерно 70–80% пропускной способности от того, что было в прошлом году…"- ПЛОХО НАШИ ПОРАБОТАЛИ! Должно быть НОЛЬ!
Ответить
3 час.
Свежие комментарии