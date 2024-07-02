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Ковитиди: Применение оружия США для атак по Крыму повлечет ответ РФ

Ковитиди: Применение оружия США для атак по Крыму повлечет ответ РФ

Член СовФеда России Ольга Ковитиди проинформировала о том, что задействование полученных киевским режимом от Соединённых Штатов Америки вооружений для атак на Крымский полуостров приведёт к мощному ответу Российской Федерации.

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