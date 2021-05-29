Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Прохожий по жизни
    Выбор цвета формы сборной - проблема. Красный, - раздражает противника, как тореадор быка. Белый , - сдаюсь без боя...Сборная России сы...
  • Алексей Родионов
    До чего Василий гнилое существоУткин о фото шаши...
  • Grandad
    Что этим хотел сказать В. Уткин?Уткин после приго...

Муту возглавил «Университатя Крайова» с зарплатой 7 тысяч евро в месяц. В случае 4 поражений подряд он не получит денег

Бывший форвард «Фиорентины», «Ювентуса» и «Челси» Адриан Муту стал главным тренером «Университатя Крайова 1948», которая по итогам минувшего сезона пробилась в румынскую высшую лигу.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх